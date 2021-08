Afghansk motstandsleiar lovar å ikkje overgi seg

utenriks

I eit intervju med den franske filosofen Bernard-Henri Lévy som er publisert i det franske magasinet Paris Match, seier Massoud at han heller vil døy enn å overgi seg.

– Eg er sonen til Ahmad Chah Massoud. Å overgi seg finst ikkje i vokabularet mitt, seier han.

Far hans var ein legendarisk mujahedinleiar, kjend som «Løva frå Panjshir». Han var ein av leiarane i kampen mot den sovjetiske okkupasjonsmakta på 1980-talet og vart drepe av al-Qaida i september 2001.

Intervjuet er det første Massoud har gjort sidan Taliban tok over Afghanistan for ein og ei halv veke sidan. Taliban har likevel ikkje prøvd å ta over Panjshir, som ligg nord for Kabul og er omgitt av dei høge Hindu Kush-fjella.

I ein kronikk i Washington Post førre veke bad Massoud om hjelp utanfrå i motstandskampen mot Taliban. Han gjentok oppmodinga i intervjuet med Paris Match.

Motstandsfronten i Panjshir er basert på den såkalla Nordalliansen, krigsherrane og militsane som med støtte frå USA tok Kabul og styrta Taliban i 2001.

(©NPK)