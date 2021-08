utenriks

På mottaket for kjønnssjukdommar på Södersjukhuset i Stockholm ventar ein over 300 syfilistilfelle berre i år, skriv QX. På to tiår har talet auka med 500 prosent, ifølgje nettsida.

Menn som har sex med menn, er særleg utsette for syfilissmitte.

Overlege Finn Filén seier til QX at folk ikkje bruker kondom i like stor grad som før. Sidan sjukdommen vanlegvis ikkje gir symptom i byrjinga, smittar mange vidare utan å vite det.

(©NPK)