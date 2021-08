Biden har fått etterretningsrapport om opphavet til koronaviruset

utenriks

Etterretningsvurderinga, som vart bestilt for 90 dagar sidan, kan ikkje seie noko sikkert om koronaviruset vart overført til menneske via dyr eller oppstod i laboratoriet i Wuhan, skriv Washington Post.

To anonyme kjelder opplyser til avisa at delar av rapporten kan bli nedgradert dei neste dagane.

Mangelen på konklusjonar i rapporten kjem av delvis manglande informasjon frå Kina, skriv Wall Street Journal.

Biden bad om granskinga etter at ei sak i Wall Street Journal bles nytt liv i spekulasjonen om at viruset spreidde seg frå laboratoriet. Ifølgje ein etterretningsrapport avisa omtalte, vart tre personar sjuke etter å ha oppsøkt ei hòle med flaggermus i Yunnan-provinsen.

Kina kallar påstanden «totalt usann» og har vist til at ei ekspertgruppe frå WHO, som tidlegare i år besøkte Wuhan, konkluderte med at teorien er «svært usannsynlig».

WHO har likevel seinare etterlyst større tilgang til rådata frå Kina, eit krav mellom anna Noreg har slutta seg til.

