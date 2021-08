utenriks

Til saman er 210 personar smitta i det pågåande deltautbrotet i øynasjonen.

New Zealand har klart å halde viruset unna under store delar av pandemien, men slit med å få bukt med utbrotet som no går føre seg. Landet er stengt ned, og folk blir oppmoda til å ikkje gå ut, anna enn for nødvendige ærend som innkjøp av mat.

(©NPK)