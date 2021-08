Ny rekordstraum av migrantar over Den engelske kanalen

utenriks

Det britiske innanriksdepartementet har fleire gonger lova å gjere ruta «utilgjengeleg», og den nye straumen er utvilsamt eit nederlag for den britiske regjeringa.

I juli vart Storbritannia og Frankrike samde om eit strengare vakthald langs kysten. Frankrike skal doble talet på politi som patruljerer strendene. Dei to landa aukar òg etterretningssamarbeidet og investerer i betre teknologi for å kunne ta fleire menneskesmuglarar.

30 båtar

Trass i det auka samarbeidde, lykkast altså 30 båtar i å nå Storbritannia laurdag. Om bord var det til saman 828 menneske.

Same dag stansa franske styresmakter 10 båtar med totalt 193 menneske.

Dermed var det altså over tusen menneske som tok seg over eller prøvde å ta seg over. Det er eit svært høgt tal på ein dag, og ny rekord.

Dei siste åtte månadene er det til saman registrert 12.500 migrantar på denne ruta.

Livsfarlege reiser

12. august i år tok så mange som 592 menneske seg over den farlege strekninga.

Den britiske kommandøren Dan O'Mahoney samarbeider med franskmennene for å sikre kanalen mot ulovleg trafikk. Han seier målet er å stanse bakmennene.

– Desse farlege overfartane frå trygge EU-land er heilt unødvendige, og vi er fast bestemde på å ta bakmennene som står bak transporten, seier han ifølgje BBC.

Gut vart funnen på Karmøy

Mange menneske døyr under overfarten. I Noreg fekk vi ein bit av dramatikken då ein liten gut vart funnen død i vasskanten på Karmøy 1. januar i år.

Fleire månader etter at han vart funnen, kom ein fram til identiteten. Det var halvtanna år gamle Artin Irannezhad frå Iran. Han forsvann etter at ein overfylt båt med flyktningar og migrantar hadde kantra i Den engelske kanalen 27. oktober i fjor.

Begge foreldra, og dessutan Artins to eldre søsken vart funne døde i nærleiken av forliset. Men den vesle guten hadde vorte teken av bølgjene og frakta langt av stad. Men i motsetning til mange andre, vart han til slutt funnen.

Aukande tal

Det nye, aukande talet på migrantar er pinleg for den britiske regjeringa, som altså i lang tid har lova å gjere noko med innvandringa. Spørsmålet var sentralt under brexit-kampen.

Storbritannia, som forlét EU, er ikkje lenger med i Dublin-samarbeidet.

Dublin-avtalen bestemmer kva land som har ansvaret for å behandle ein søknad om vern. Ein asylsøkjar kan berre få søknaden sin behandla i eitt av Dublin-landa.

Hovudregelen er at søknaden skal behandlast av det første Dublin-landet asylsøkjaren kjem til.

Storbritannia har ikkje gått med på noka ordning for å erstatte Dublin III, noko som betyr at overføring av migrantar som kjem over kanalen, er vanskeleg, skriv BBC.

Ny reglar

Britiske styresmakter satsar no på at nye asylreglar skal gjere det avskrekkande for migrantar å ta seg inn i landet.

Ei ny lov, The Nationality and Borders Bill, er no til behandling. Går ho igjennom, vil det bety at migrantar som kjem inn utan løyve, kan få opp til fire års fengsel.

Kritiserer lovforslaget

Hjelpeorganisasjonar er kritiske til lovforslaget og meiner at nye og hardare tiltak ikkje hjelper desperate menneske.

Dei meiner det einaste som kan stanse dei livsfarlege båtturane, er å betre rettane til å søkje asyl på lovleg vis.

