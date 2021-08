OnlyFans snur og forbyr ikkje seksuelt innhald likevel – Ropstad reagerer

utenriks

Det skriv NBC News.

I utgangspunktet skulle seksuelt innhald, men ikkje nakenbilete, bli forbode på plattforma frå 1. oktober. Mykje av innhaldet på OnlyFans har lenge vore pornografiske bilete og videoar, og sexarbeidarar har brukt plattforma som ein trygg stad for å dele innhald.

Då beskjeden om forbodet kom 20. august, forklarte OnlyFans det med at partnarar som handterer overføring av pengar for nettstaden, ikkje lenger ville assosierast med slikt innhald.

– Vi har fått dei nødvendige lovnadene som lèt oss støtte dei mange skaparane som bruker oss, og har stansa dei planlagde regelendringane våre 1. oktober. OnlyFans står for inkludering og vil framleis tilby ein heim til alle innhaldsskaparar, skriv selskapet i ein tweet.

Ifølgje eigne tal har OnlyFans vel 130 millionar brukarar, 2 millionar som legg ut innhald, og har betalt ut over 44 milliardar kroner til dei som legg ut bilete og videoar på nettsida.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er ikkje imponert over den nye avgjerda til OnlyFans.

– Er det verkeleg mogleg? Det er utruleg kritikkverdig at OnlyFans no snur. Det sender eit signal om at dei ikkje forstår alvoret, seier Ropstad til NTB.

Han meiner avgjerda kan føre til meir utnytting av unge menneske og barn.

– Vi veit at sosiale medium blir brukte for å dele overgrepsmateriale, gjere seg skuldig i overgrep og er ein arena for overgriparar å komme i kontakt med offer. Stader som OnlyFans, må ta større ansvar for det som skjer på plattformene sine, seier statsråden.

