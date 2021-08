Tyskland: Taliban godtek at afghanarar forlèt landet etter fristen

utenriks

Tysklands ambassadør til Afghanistan, Markus Potzel, skriv på Twitter at han har snakka med Taliban-forhandlaren Sher Mohammad Abbas Stanikzai.

Stanikzai har forsikra at afghanarar med nødvendige dokument kan forlate landet med kommersielle flygingar etter 31. august.

Tidlegare har Taliban sagt at evakueringa av afghanarar må opphøyre denne datoen, i tråd med ein avtale med USA.

Evakueringa har så langt vore heilt avhengig av at amerikanske soldatar har ansvar for drift og tryggleik ved flyplassen i Kabul.

Både Noreg og andre europeiske land har prøvd å presse USA til å forlengje evakueringsfristen. Men president Joe Biden tok tysdag opp att at han ønskjer å hente heim dei siste amerikanske soldatane som planlagt 31. august.

Taliban-forhandlar Stanikzai held tilsynelatande moglegheita open for at afghanarar kan reise ut av landet òg etter at dei vestlege soldatane har reist heim. Kor enkelt dette vil vere, og nøyaktig kva slags dokument dei reisande må vise fram, er likevel ikkje kjent.