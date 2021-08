Danmark har fullvaksinert 80 prosent av alle danskar over 12 år

utenriks

– Takk til dei over fire millionar danskane som har takka ja til tilbodet om vaksinasjon, skriv helseministeren på Twitter.

Onsdag nådde Danmark 4.090.755 personar som er fullvaksinerte mot koronaviruset, ifølgje tal frå Statens Serum Institut. Dei første danskane fekk det første vaksinestikket 27. desember i fjor.

Målet i Danmark er at 90 prosent av alle dei som kan bli vaksinerte, skal ha fått den første dosen innan 1. oktober. Dersom målet skal bli nådd, må likevel vaksinasjonstempoet aukast.

– Det er heilt klart at vi må auke farten litt no. Derfor kallar vi det vi er i no for ein sluttspurt. For tida har vi vanskeleg for å få alle med, sa Heunicke til Ritzau tysdag.

