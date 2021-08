Fleire drepne i eksplosjon i folkemengda ved Kabuls flyplass

utenriks

Vitne seier ifølgje AP at det ser ut til å vere fleire drepne og såra. Ei Taliban-kjelde seier til Reuters at minst 13 er drepne, blant dei barn. Fleire Taliban-vakter skal vere såra.

Det er opp mot tre amerikanske soldatar blant dei såra, opplyser kjelder til Reuters. Ifølgje Tyrkia var det to eksplosjonar utanfor flyplassen. Forsvarets operative hovudkvarter stadfestar til NTB at ingen blant det norske forsvarspersonellet er skadde.

– Alle nordmenn er gjort greie for og ingen er fysisk skadde. Eksplosjonen skjedde på utsida av flyplassen. Eg veit ikkje no om det norske feltsjukehuset skal behandle såra, seier oberstløytnant Ivar Moen til NTB.

Han legg til at han ikkje veit om det norske feltsjukehuset skal bidra i behandlinga av såra.

Åtvara

Eksplosjonen skal ha skjedd ved inngangsporten til flyplassen, der fleire tusen afghanarar og utlendingar dei siste vekene har samla seg i håp om å komme ut av landet, skriv CNN.

Utanriksdepartementet stadfestar overfor NTB at det har gått av ei bombe, og seier det er for tidleg å seie om nordmenn er ramma. UD har tidlegare åtvara norske borgarar mot å samle seg utanfor flyplassen viss dei ikkje først har fått beskjed om at det er trygt.

Biden brifa

Pentagon-talsmann John Kirby stadfestar i ei Twitter-melding at det er såra eller drepne etter eksplosjonen, men går ikkje i nærare detalj.

Ei kjelde CNN har snakka med, seier det er drepne eller såra blant afghanarar på staden, men seier det ikkje er kjent om amerikanarar er ramma.

USAs president Joe Biden har vorte brifa om eksplosjonen, skriv kanalen.

Ifølgje kjelder frå det britiske forsvarsdepartementet skal det ikkje vere nokon dødsfall blant dei militære på flyplassen, som skal ha skjedd i nærleiken av Baron Hotel, skriv The Guardian.

Åtvaringar

I forkant av hendinga kom det åtvaringar om at flyplassen kunne vere mål for eit angrep.

Tidlegare torsdag bad Utanriksdepartementet alle norske borgarar i Afghanistan om å halde seg unna.

– UD har fått truverdig informasjon om auka fare for terrorangrep mot flyplassen i Kabul. Vi oppmodar mottakarar av denne meldinga til å bevege seg bort frå flyplassen og til ein tryggare stad, med mindre du får annan beskjed i direkte kontakt med norske styresmakter, skreiv UD.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid gjekk tidlegare torsdag ut og avviste at det var fare for eit angrep på flyplassen.

Kaos og anarki

Trass i åtvaringane var det likevel mange som hadde samla seg utanfor òg torsdag.

Tidlegare på dagen spraya Taliban med vasskanonar for å løyse opp folkemengda, og det vart òg brukt tåregass, skriv AP.

Nadia Saadat, ein afghanar på 27 år, var saman med den to år gamle dotter si ein av dei som hadde samla seg utanfor porten. Ho seier dei ikkje har noko anna val enn å prøve å flykte.

Det vart høyrt skot i nærleiken då AP snakka med henne.

– Det er anarki her på grunn av den enorme folkemengda, sa Sadat.