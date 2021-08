Fleire land stansar evakueringa frå Kabul

utenriks

Regjeringa i Nederland grunngir avgjerda torsdag med faren for angrep i den afghanske hovudstaden. USA har bede Nederland om å forlate landet i løpet av dagen.

Også Belgia avsluttar operasjonen sin, ifølgje statsminister Alexander De Croo.

Regjeringa i Polen opplyste torsdag at den polske evakueringa er avslutta etter at over 1.300 menneske er frakta ut av Kabul.

Onsdag kveld sa forsvarsministeren i Danmark, Trine Bramsen, at den danske evakueringa er over, og at det ikkje lenger er trygt å flyge til og frå Kabul.

Samtidig opplyser styresmaktene i Frankrike at evakueringa deira blir avslutta seinast fredag.

(©NPK)