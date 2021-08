utenriks

Trumps tidlegare rådgivar Roger Stone og den høgreradikale gruppa Proud Boys er òg inkludert i søksmålet.

Saksøkjarane meiner at Trump samarbeidde med rasistar og valdelege ekstremistgrupper for å på ulovleg vis behalde makta i landet. Politibetjentane som står bak søksmålet, vart sjølve angripne og utsette for vald i storminga.

Til saman fem personar mista livet då tusenvis av Trump-tilhengjarar storma kongressbygningen i USAs hovudstad Washington 6. januar.

(©NPK)