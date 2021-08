Frankrike avsluttar evakuering fredag

utenriks

Det er statsminister Jean Castex som torsdag opplyser dette til radiostasjonen RTL.

Årsaka er at USA held fast på at dei siste amerikanske soldatane på flyplassen i Kabul skal hentast heim 31. august.

Tidlegare har franske styresmakter opplyst at evakueringa deira ville bli avslutta torsdag dersom ikkje den amerikanske fristen vart utsett.

Taliban har nekta å godta noka utsetjing av fristen. USA og Storbritannia åtvarar om at det ved flyplassen er aukande fare for terrorangrep gjort av IS.

