Helsearbeidarar i Hellas la ned arbeidet i protest mot vaksinasjonskravet til regjeringa

Omtrent 300 sjukehusarbeidarar samla seg òg utanfor helsedepartementet i Aten for å protestere mot at vaksinasjon no blir obligatorisk for dei.

Frå og med 1. september trer kravet om vaksinasjon for helsearbeidarar i kraft, og regjeringa i Hellas har gjort det klart at det ikkje vil bli gitt forlengingar.

Dei som jobbar i offentleg og privat helsevesen eller i omsorgsbustader, og som verken har teke minst éin vaksinedose eller har bevis på at dei nyleg har vore koronasmitta, vil bli suspenderte frå jobb.

