Noreg kan ikkje lenger tilby assistert utreise frå Kabul

utenriks

Det stadfestar Utanriksdepartementet til NTB. Norske styresmakter sende torsdag ettermiddag ut melding om at flyplassen er stengd til norske borgarar og andre som har registrert seg og bede om hjelp til å komme seg ut.

– Det er ikkje lenger mogleg for norske styresmakter hjelpe til med utreise. Utanriksdepartementet vil halde fram med å sende ut informasjon til alle som er registrert på reiseregistrering.no, opplyser UD.

Det gjekk av to eksplosjonar utanfor flyplassen torsdag. Det er meldingar om at fleire er drepne.

– Det er ein veldig dramatisk situasjon rundt flyplassen, og vi fordømmer dette angrepet på sivile på det sterkaste. Vi har sendt ut informasjon i ettermiddag til norske borgarar om at vi ikkje lenger har høve til å tilby assistert utreise, for no er portane til flyplassen stengde, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til TV 2.

Utanriksministeren seier òg at det torsdag letta eit norsk fly frå Kabul med i overkant av 100 personar om bord.