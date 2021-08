Taliban: Minst 13 drepne i angrepet på Kabuls flyplass

utenriks

Ifølgje Reuters seier Taliban i ei fråsegn at det òg er fleire Taliban-vakter blant dei såra etter angrepet. Pentagon stadfestar at det var to eksplosjonar og skyting i samband med angrepet.

Den første eksplosjonen skjedde ved Abbey-porten utanfor flyplassen, der fleire tusen har samla seg siste tida, før det small ved Baron-hotellet like ved kort tid etter.

Eit augevitne NRK har snakka med fortel at det låg minst 30 livlause personar utanfor Abbey-porten, og at det var minst 50 personar som var såra.

– Vi kan stadfeste at eksplosjonen ved Abbey-porten var eit angrep som førte til at eit tal amerikanske og sivile borgarar er såra eller drepne, skriv Pentagon-talsmann John Kirby på Twitter.

Ifølgje amerikanske kjelder ser det ut til å ha vore eit sjølvmordsangrep utanfor flyplassporten.

Ifølgje sjukehuskjelder Reuters har snakka med er meir enn 30 personar såra i angrepet. Minst seks skal ha døydd på veg til sjukehus, opplyser kjelda.

AFPs fotograf melder frå eit sjukehus i Kabul at det er minst fem døde og over eit dusin såra på sjukehuset. Gruppa Emergency melder at det er minst seks døde og 30 såra etter angrepet

