Åtvarar om auka risiko for menneskehandel av barn frå Haiti

utenriks

Ein stor del av barneheimane sør i Haiti, der jordskjelvet ramma, har fått skadar som har ført til at barn søv utandørs og bur på gata, ifølgje Røde Kors.

– Vi er urolege for den auka risikoen for at sårbare barn frå Haiti vil bli ulovleg adopterte. Hundrevis av barn vart tekne ulovleg ut av landet etter jordskjelvet i 2010 av vestlege organisasjonar, seier Perpetue Vendredi, visedirektør for Redd Barna i Haiti.

Jordskjelvet som ramma Haiti for to veker sidan, har kravd minst 2.200 menneskeliv, og over 12.000 personar vart skadde.

– I 2010 vart mellom 1.000 og 2.000 barn tekne ut av Haiti for adopsjon dei første månadene etter jordskjelvet, sjølv om dei framleis hadde minst éin forelder eller heile familien sin i live. Vi kan ikkje la det skje igjen, seier Vendredi.

