Afghansk journalist i Kabul: – Eg kan ikkje kjenne meg trygg

– Tryggingssituasjonen min er ikkje god, så eg kan ikkje kjenne meg trygg, fortel journalist Sayed Abdul Hameed Hasrat i ein e-post til NTB.

Han jobbar til vanleg som journalist i Tolo News, ein afghansk nyheitsnettstad og TV-kanal som også rapporterer på engelsk.

Hasrat har kone og to barn i Noreg, men sjølv er han i Kabul. Han skriv at han må gøyme seg hos familiemedlemmer fordi han er redd for at Taliban skal dukke opp heime hos han.

– Eg har fått ein truande telefon frå eit ukjent nummer. Eg stoler ikkje på Taliban, skriv han.

Journalist utsett for vald

Situasjonen for både afghanske og utanlandske journalistar i Afghanistan har vore spent sidan Taliban tok over makta 15. august. Berre nokre dagar seinare vart ein nær slektning av ein Deutsche Welle-journalist drepen av Taliban då dei leita etter journalisten.

– Ein journalist for Tolo News vart onsdag utsett for vald av Taliban, og kameraet hans og telefonen vart teken frå han, opplyser Hasrat.

Tolo News rapporterer sjølv om hendinga og skriv at journalist Ziar Yaad og ein fotograf var ute og filma ein reportasje om arbeidslause i Kabul då Taliban gjekk til angrep på dei av ukjende årsaker.

– Medan vi filma, kom Taliban og, utan å spørje oss om kven vi var, tok mobiltelefonen min og kameraet til fotografen. Vi viste fram pressebevisa våre, men dei kom og slo oss med våpena sine, fortel Yaad.

Tolo News skriv at fleire journalistar har vorte utsette for vald etter at Taliban overtok makta.

Taliban lovar pressefridom

Sist Taliban styrte Afghanistan, mellom 1996 og 2001, var dei fleste former for medium, filmar og andre typar underhaldning forbodne då regimet rekna det som umoralsk. Dei siste 20 åra har landet fått over 50 TV-kanalar og 165 radiostasjonar, ifølgje den internasjonale journalistorganisasjonen Reportere uten grenser.

Etter Taliban si maktovertaking er frykta at pressefridommen endå ein gong blir sett under press i landet, men Taliban lovar det motsette. Media skal få operere fritt, og journalistar skal ikkje bli trakasserte eller skadde, har ein talsmann sagt – ei utsegn fleire afghanske journalistar ikkje har tillit til.

Førre veke fortalde journalisten Shabnam Dawran at ho har vorte utestengd frå jobben sin i ein statleg TV-kanal og vart fortalt at ho måtte dra heim då «systema har blitt endra».

– Liva våre er trua, sa ho i ein mykje omtalt video i sosiale medium.

Ønskjer å forlate landet

Sayed Abdul Hameed Hasrat seier at fleire av kollegaene hans, og også journalistar i andre mediehus, no forlèt jobbane sine av frykt for livet. Eigaren av Tolo News, Saad Mohseni, seier til The Hindu at mange av deira tilsette ønskjer å dra eller allereie har forlate landet, og at dette spesielt gjeld dei kvinnelege tilsette.

– Mange av dei kvinnelege reporterane våre har drege til flyplassen for å komme seg ut av landet. Men vi ønskjer å halde fram med å jobbe som vanleg og vil framleis ha kvinnelege reporterar på gata for å intervjue folk eller rapportere til folket, slik vi har gjort før, fortel Mohseni til avisa.

Også Hasrat ønskjer å forlate Afghanistan og reise til kona si og barn i Noreg. Han ønskjer hjelp frå norske styresmakter til å bli evakuert frå Kabul så fort som mogleg.

– Eg har vore i kontakt med den norske ambassaden i Abu Dhabi og forklart situasjonen min, men dessverre sende dei meg berre ei lenkje til å søkje om familiegjenforeining, seier han.

Åtvarar mot terrorangrep

Evakueringa frå Kabul kan sjå ut til å bli vanskelegare enn ho allereie har vore. Torsdag vart minst 95 afghanarar og 13 amerikanske soldatar drepne i eit sjølvmordsangrep ved flyplassen og eit hotell i nærleiken.

Etter angrepet på torsdag sende norske styresmakter ut melding til nordmenn i Afghanistan om at dei ikkje lenger kan få hjelp til å komme seg ut.

