Austerrikes tidlegare visestatsminister dømd for korrupsjon

utenriks

Rettsavgjerda kom i ein domstol i Wien fredag, der Strache vart dømd til 15 månader i fengsel på vilkår for å ha fått ulovleg partistøtte.

Saka dreier seg om 12.000 euro som eit sjukehus i Wien betalte til Fridomspartiet medan Strache var partileiar. Ifølgje tiltalen skjedde det i byte mot ei lovendring som opna for at sjukehuset kunne sende rekninga for legebehandling direkte til trygdesystemet.

Også den daglege leiaren i sjukehuset, Walter Grubemüller, vart kjend skuldig i saka. Både han og Strache har nekta straffskuld.

Strache var visestatsminister i ein regjeringskoalisjon med dei konservative frå 2017 til 2019.

Koalisjonen kollapsa etter den såkalla Ibiza-affæren, då eit videoopptak viste Strache medan han snakka med ei kvinne som gav seg ut for å vere ein rik, russisk bidragsytar, om ein avtale om å få innverknad i austerriksk politikk.

(©NPK)