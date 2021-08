utenriks

Eksplosjonen skjedde torsdag i eitt av våpenlagera til forsvarsdepartementet i Jambyl-regionen sør i landet.

Fleire enn 80 personar vart innlagde på sjukehus med skadar, og alle innbyggjarane i ein landsby like ved måtte evakuerast.

Ein talsmann for forsvarsdepartementet opplyser fredag at ulykka starta med at det byrja å brenne i eit ammunisjonslager. Brannen førte så til ein større eksplosjon.

