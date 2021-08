Evakueringa frå Kabul held fram trass fare for nye angrep

utenriks

Dei siste to vekene har vestlege statar jobba på spreng for å evakuere borgarane sine og lokalt tilsette ved ambassadane i Kabul.

Mange land har allereie avslutta evakueringsoperasjonane, men fredag morgon tok fleire fly med evakuerte om bord av frå flyplassen.

Situasjonen ved flyplassen i Kabul i Afghanistan var allereie kaotisk og uføreseieleg då sjølvmordsangrepa skjedde torsdag ettermiddag.

Minst 95 afghanarar og 13 amerikanske soldatar vart drepne i angrepet mot flyplassen og eit hotell like ved.

Åtvarar

USA har åtvara om faren for nye angrep fram mot tysdag neste veke, som er fristen for tilbaketrekking av dei siste amerikanske soldatane. Likevel var folkemengda utanfor flyplassen fredag minst like stor som ho har vore dei siste dagane.

Sjølvmordsangrepet dagen i førevegen gjorde at afghanaren Jamshad drog til flyplassen saman med kona si og tre små barn.

– Etter eksplosjonen bestemde eg meg for å prøve fordi eg er redd for at det vil komme nye angrep, og det er no eg må dra, seier han til AP.

Andre erkjende at det er risikabelt å dra til flyplassen, men viser til at dei ikkje har andre moglegheiter.

– Tru meg, eg trur ein eksplosjon kan skje kvart sekund eller minutt, gud er vitnet mitt, men vi har mange utfordringar i liva våre, og det er derfor vi tek sjansen og dreg hit og overvinn frykta, seier Ahmadullah Herawi.

Avslutta evakueringane

Britiske og spanske styresmakter opplyser at dei avsluttar evakueringane sine denne fredagen. Utanriksministeren i Sverige, Ann Linde, stadfesta torsdag at også dei har avslutta evakueringane.

Europaministeren i Frankrike, Clement Beaune, seier til radiokanalen Europe 1 at evakueringane stansar snart, men at dei kanskje framleis går føre seg utover kvelden fredag.

Over 100.000 har vorte evakuerte frå Kabul etter at opprørsgruppa Taliban tok over makta søndag for nesten to veker sidan, ifølgje amerikanske styresmakter.

USAs president Joe Biden gjorde det i ein tale torsdag kveld klart at den evakueringa som går føre seg frå Kabul ikkje stansar trass i angrepa.

– Vi vil ikkje la terroristar hindre oss. Dei skal ikkje få setje ein stoppar for oppdraget vårt. Vi held fram evakueringa, lova Biden.

Tyrkia har vorte spurd

USA står fast ved at tidsfristen for å avslutte oppdraget 31. august, framleis gjeld.

Taliban har bede Tyrkia om hjelp til å sikre og drifte flyplassen i Kabul. Presidenten i Tyrkia, Recep Tayyip Erdogan, seier fredag at landet har hatt dei første samtalane sine med Taliban i Kabul, og at landet framleis vurderer førespurnaden frå Taliban.

Tyrkia skal enno ikkje ha avgjort om det vil vere trygt å ha sivilt personell på flyplassen utan soldatar som varetek tryggleiken. Ei avgjerd skal takast innan månadsskiftet.

