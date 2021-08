Foreldre i Florida fekk medhald i retten – skular kan innføre påbod om munnbind

utenriks

Domstolen i Leon fylke gir medhald til ei gruppe foreldre som gjekk til søksmål mot avgjerda til guvernøren. DeSantis meinte det berre skulle vere foreldra som kunne avgjere om barna skulle bruke munnbind på skulen.

Ordren frå DeSantis er ikkje juridisk gyldig, slo dommar John C. Cooper fast.

Saka vart behandla over tre dagar. Minst ti lokale skulestyre hadde vedteke å trasse ordren til guvernøren og innføre påbod om munnbind for elevane, utan at foreldra fekk høve til å seie nei.

Cooper vurderer i dommen ei ny lov i Florida der foreldra blir gitt auka autoritet i helsespørsmål som omhandlar barna. Han strekar under at det er eit unntak for føresegner som er nødvendig for å verne folkehelsa og er rimelege og avgrensa i omfang. Avgjerda til eit skulestyre om å krevje munnbind, fell innanfor unntaket, meiner dommaren.

Han viser òg til tidlegare avgjerder i høgsteretten i delstaten. Vaksne har rett til å drikke alkohol, men ikkje til å køyre bil i påverka tilstand. Det er ytringsfridom, men ingen rett til å plage eller true andre, peikar Cooper på.

Den nordaustlege delen av Florida opplever stor smittespreiing, og sjukehusa er no i ferd med å fyllast opp av koronasjuke. Det er totalt registrert omkring 3,2 millionar smitta, og over 43.600 dødsfall i delstaten kan knytast til covid-19.

