Kennedy-drapsmann gjer nytt forsøk på å bli lauslaten

utenriks

Bobby Kennedy, veslebroren til tidlegare president Jon F. Kennedy, var på god veg til å bli Demokratanes presidentkandidat då han vart drepen i San Francisco i 1968. Sirhan Sirhan vart først dømt til døden for drapet, men dommen vart gjort om til livstid i fengsel i 1972.

Fredag skal Sirhan i høyring om prøvelauslating for 16. gong og etter 53 år i fengsel, men for første gong vil ikkje påtalemakta argumentere mot lauslating.

Statsadvokat George Gascón, seier han er ein stor beundrar av Kennedy og sørgde då han vart drepen, men vil ikkje vike frå linja han har lagt seg på om at statsadvokatane ikkje har nokon rolle når spørsmål om prøvelauslating skal avgjerast.

– Rolla til statsadvokaten opphøyrer når dommen er kunngjord, seier ein rådgivar på vegner av Gascón. Statsadvokaten meiner prøvelauslatingskomiteen er best skikka til å vurdere om det er trygt å lauslate Sirhan Sirhan.

Det er advokaten til den no 77 år gamle drapsmannen, Angela Berry, samd i. Ho påpeikar òg at avgjerda må vere basert på korleis Sirhan verkar i dag, ikkje det som har skjedd før.

– Vi kan ikkje endre fortida, og han er ikkje dømd til livstid utan moglegheit for prøvelauslating seier ho.

Sirhan forklarte i det første TV-intervjuet sitt i 1989 at motivet for drapet var Kennedys støtte til Israel. For to år sidan hamna palestinsk-jordanske Sirhan Sirhan på sjukehus etter å ha vorte stukke ned av ein medfange.

(©NPK)