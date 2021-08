Kjelder: Minst 170 vart drepne i terroraksjonen i Kabul

utenriks

CBS News viser til opplysningar frå ei kjelde i det afghanske helsedepartementet.

I tillegg til dei 170 kjem dei 13 amerikanske soldatane som er stadfesta drepne, ifølgje kjelder i det lokale helsevesenet som The New York Times har snakka med. Rundt 200 menneske skal vere såra.

Tidlegare har fleire medium meldt at 95 afghanarar vart drepne i terroraksjonen torsdag.

Sjølvmordsangrepet ramma folkemengda utanfor flyplassen i Kabul, der mange som håpar å komme seg ut av Afghanistan etter maktovertakinga til Taliban, hadde samla seg. Den ekstreme islamistgruppa IS-K har sagt at ho står bak angrepet.

– Berre éin sjølvmordsbombar

Det vart først anteke at to sjølvmordsbombarar sprengde seg utanfor flyplassen. Men det amerikanske forsvarsdepartementet sa fredag at det truleg berre var éin eksplosjon.

– Vi trur ikkje at det var ein eksplosjon i eller ved Baron Hotel, men at det var éin sjølvmordsbombar, sa talsmannen Hank Taylor i Pentagon.

Blant dei drepne er det to britiske statsborgarar og eitt barn av ein britisk borgar, ifølgje styresmaktene i Storbritannia.

USA meiner det er fare for nye angrep i dagane fram til onsdag neste veke, når alle amerikanske soldatar skal vere ute av Kabul.

Men trass den overhengande terrorfaren held afghanarar fram å møte opp utanfor flyplassen i håp om å komme seg ut av landet.

– Tru meg, eg trur ein eksplosjon kan skje kvart sekund eller minutt, gud er vitnet mitt. Men vi har mange utfordringar i liva våre, og det er derfor vi tek sjansen og reiser hit og overvinn frykta, sa Ahmadullah Herawi til nyheitsbyrået AP utanfor flyplassen fredag.

Lovar gjengjelding

Blant dei 13 drepne amerikanske soldatane var det 10 som høyrde til marineinfanteriet – United States Marine Corps.

Førre gongen USA mista fleire soldatar i eitt angrep i Afghanistan, var i 2011. Den gongen vart 30 amerikanarar og åtte afghanarar drepne då eit helikopter vart skote ned av Taliban.

I helikopteret var det ei rekkje spesialsoldatar frå ei avdeling som hadde delteke då Osama bin Laden vart drepen i Pakistan tidlegare same året.

Etter angrepet torsdag har USAs president Joe Biden lova gjengjelding, men også sagt at evakueringa frå Kabul held fram.

Det norske feltsjukehuset på flyplassen har behandla rundt 50 skadde personar etter terroraksjonen. Andre har vorte behandla på sjukehus i sjølve Kabul.

Lokale kjelder seier til The New York Times at det er fleire amerikanarar med afghansk bakgrunn blant dei drepne. Dette er førebels ikkje offisielt stadfesta.