Taliban vil støtte al-Qaida, men ikkje ope

Etter å ha teke makta for første gong i Afghanistan i 1996, fekk al-Qaida ei frihamn i landet for å drive treningsleirar. Taliban kalla til og med leiaren deira Osama bin Laden ein gjest i landet.

Men etter at dei vart styrta frå makta i 2001 på grunn av støtta til al-Qaida, blir dei nye Taliban-styresmaktene denne gongen venta å ta ei anna haldning.

– Dersom Taliban i 2021 er ulikt frå Taliban i 2001, er det ikkje fordi dei har moderert den mørke religiøsiteten sin, men fordi dei ikkje ønskjer å gjere same strategiske feil, nemleg den blinde støtta til al-Qaida som kosta dei makta, seier Jean-Pierre Filiu, ein jihadist-ekspert ved universitetet Sciences Po i Paris.

Personlege band

Filiu seier han ventar at Taliban igjen tilbyr etterfølgjaren til bin Laden, Ayman al-Zawahri, og andre tryggleik i landet som følgje av dei personlege banda mellom rørslene.

Fedrane til Sirajuddin Haqqani og mulla Yaqoob, som begge er toppleiarar i Taliban, hadde i si tid sterke band til bin Laden.

Då Talibans leiar Haibatullah Akhundzada vart utnemnd i 2016, fekk han òg overstrøymande ros frå Zawahri, som kalla han emiren til dei truande.

– Meinte ikkje alvor

I samband med avtalen som dåverande president Donald Trump gjorde med Taliban i fjor, lova Taliban å hindre jihadistgrupper i å bruke Afghanistan som base for angrep på USA.

I eit intervju i mars i fjor hevda utanriksminister Mike Pompeo at Taliban hadde brote med al-Qaida.

Men Michael Rubin, tidlegare tenestemann i Pentagon og no ved tankesmia American Enterprise Institute, seier at Taliban aldri meinte alvor med å kutte banda til al-Qaida, og at USA ikkje burde ha forventa det.

– Bror mot bror

– Til sjuande og sist dreier dette ikkje seg om at to politiske eller militære grupper kuttar banda, men heller at bror bryt med bror, eller at fetter bryt med fetter, seier Rubin.

Edmond Fitton-Brown, leiaren for FN-delegasjonen som følgjer IS, Taliban og al-Qaida, har komme til same konklusjon.

– Vi meiner at toppleiinga i al-Qaida framleis er under vernet til Taliban, sa han i februar til TV-nettverket NBC.

Meir i skjul

Ayman Jawad al-Tamimi ved George Washington-universitetet i Washington trur banda blir annleis framover denne gongen.

– Det blir meir i skjul. Det blir ikkje eit så ope nærvær. Eg trur ikkje dei vil la dei etablere opne treningsleirar som vil kunna oppdagast utanfrå og bli bomba, seier han.

– Taliban kan prøve å gjere noko som liknar på det Iran gjer. Dei held nokon al-Qaida-leiarar i husarrest, medan dei samtidig ikkje hindrar dei i å kommunisere med medlemmene sine, seier al-Tamimi.

Iran nektar for alle band til al-Qaida og avviser at dei gir dei vern, endå amerikanske medium i fjor melde at nestleiaren for nettverket hadde vorte drepen av israelske agentar i Teheran.

Enorm blunder

Rubin meiner at Taliban sin lynoffensiv for å ta makta i Afghanistan var ein enorm etterretningsblunder som tyder på at Vesten har dårleg evne til å stå imot nye truslar frå al-Qaida i Afghanistan.

– Sjå kva CIA oversåg: Dei fekk ikkje med seg at Taliban hadde starta politiske samtalar med lokale leiarar i heile landet for å få dei til å gå over til dei, og dei fekk ikkje med seg at Taliban hadde utplassert styrkane sine over heile landet så dei skulle vere klare til angrep på kvar einaste provinshovudstad, seier Rubin.

Ein annan mogleg konsekvens av Taliban si maktovertaking kan bli nedkjemping av ei lokal IS-gruppe beståande av folk som braut med Taliban i 2014.

Filiu seier at Taliban aldri vil tilgi eit slikt svik og vil kjempe til siste slutt for å knuse denne jihadistgruppa.

– Taliban vil utan tvil samtidig sørgje for at denne undertrykkinga av IS blir lagd merke til, for å forbetre renommeet sitt i Vesten, seier han.

