Enorm knølkvalbestand i Antarktis etter 55 år med forbod

utenriks

Estimatet er at det er rundt 24.500 knølkvalar på sommarbeite berre i området rundt Sør-Georgia og Sør-Sandwich-øyane, skriv Havforskingsinstituttet.

– Dette er ei skikkeleg gladnyheit. Vi ser her at bestanden i det sørlege Atlanterhavet er i sterk vekst, og at kvalane tek tilbake dei tradisjonelle sommarbeita sine rundt desse øyane, seier forskar Bjørn Krafft i Havforskingsinstituttet.

Frå tidleg på 1900-talet og fram til 1950-talet vart over 27.000 knølkvalar skotne i fangsten i området. Dei vart òg jakta på under vinterbeitet nær Brasil. Bestanden vart nesten utradert.

I 1966 vart det innført eit generelt fangstforbod mot knølkval. Totalt anslår ein no at det er over 43.000 bardekvalar av ulike slag på sommarbeite i Sørishavet – mellom dei knølkval.

(©NPK)