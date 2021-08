Første dødsfall som følgje av orkanen Ida

utenriks

Orkanen har ført til betydelege materielle skadar, og får skulda for minst eitt dødsfall. Sheriffen i Ascension fylke skriv at ein person i Baton Rouge-forstaden Prairieville døydde av skadane etter at eit tre velta.

New Orleans' nesten 400.000 innbyggjarar er etter straumbrotet endå meir utsette for flaum, samtidig som dei står utan aircondition i svært høge sommartemperaturar. Til saman var meir enn 1 million kundar utan straum i Louisiana og nabodelstaten Mississippi natt til tysdag lokal tid, ifølgje overvakingstenesta Poweroutage.

I New Orleans blir det brukt straum frå leverandøren Entergy som reserveløysing for pumpene som fjernar vatn frå gatene, og det blir venta at dei store regnmengdene frå Ida vil setje systemet på prøve.

Det er meldt om store vassmengder og skadar på hus og infrastruktur lengre sør i delstaten, der orkanen først trefte land.

Blant dei kraftigaste

Ida trefte Louisiana som ein kategori 4-orkan med vind på 67 meter i sekundet. Den er den femte kraftigaste orkanen som nokon gong har ramma Fastlands-USA.

Etter nokre timar vart Ida nedjustert til kategori 2 medan den bevega seg innover i delstaten. Områda som ligg an til å bli hardast ramma, rommar mellom anna petrokjemiske anlegg og viktige hamner. Det er òg ein del av USA der låg vaksinasjonsrate og spreiing av delta-varianten har ført til tiltakande koronasmitte.

I New Orleans planlegg sjukehusa å halde fortet med nesten fulle avdelingar, trass uvêret. Årsaka er at sjukehus andre stader i området lid under like stort press og har lite plass til evakuerte pasientar. Samtidig utgjer tilfluktslokale ein risiko for smittespreiing.

16 år etter Katrina

Orkanen trefte land på dagen 16 år etter at Katrina ramma Louisiana og Mississippi.

Katrina fekk skulda for 1.800 dødsfall. Det vart katastrofal flaum då dika rundt New Orleans brast. Dika har sidan vorte kraftig forsterka, og dei lokale styresmaktene trur ikkje vatn frå Ida kan trenge igjennom.

Det er likevel frykt for at systema i byen med pumper, røyr og kanalar kan svikte, om det, som meldt, kjem opp mot ein halvmeter med regn. Biden-administrasjonen har godkjent kriseerklæringar for Louisiana og Mississippi.

Louisiana-guvernør John Bel Edwards bad søndag innbyggjarane i delstaten om å førebue seg på at det kan bli tøft i vekene som kjem.

– Mange, mange menneske kjem til å bli sett på prøve på måtar vi berre kan førestille oss i dag, sa han.

