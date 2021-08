Ida nedgradert til tropisk storm

utenriks

Det opplyser USAs nasjonale orkansenter måndag.

Ida trefte søndag Louisiana som ein kategori 4-orkan med vind på 67 meter i sekundet. Den er den femte kraftigaste orkanen som nokon gong har ramma Fastlands-USA.

Éin mann mista livet då eit tre velta over huset hans i Baton Rouge. Småbyen Jean Lafitte er heilt øydelagt, ifølgje ordføraren i byen. Redningsfolk har problem med å ta seg over til fleire hundre menneske som er stranda etter at ei bru kollapsa.

I New Orleans og områda rundt var over 1 million hushald straumlause søndag og natt til måndag.

