To personar alvorleg såra i skyting i Stockholm

Politiet vart varsla om hendinga klokka 2.37 av innringjarar som sa at dei hadde høyrt fleire skot.

Begge offera er tekne til sjukehus med ambulanse.

– Vi vakna av skotløysing 2.30. Vi høyrde seks–sju skot. Etter ei stund såg vi dei første politibilane, og då høyrde vi at dei prata om at det var to som var skotne, seier ein bebuar i området til Expressen.

Politiet leita etter gjerningspersonar med mellom anna hundar og dronar. Hendinga blir etterforska som drapsforsøk, skriv avisa.

Nokre timar etter skytinga, opplyser politiet at seks personar vart arresterte i samband med ei husransaking i Hjulsta.

