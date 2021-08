USA blir fjerna frå EUs liste over koronatrygge land

utenriks

Dei andre fire er Israel, Kosovo, Libanon og Nord-Makedonia, ifølgje ei pressemelding frå EU.

Dermed vil turistar og andre på ikkje-nødvendige reiser frå USA ikkje kunne reise til dei 27 EU-landa, slik det har vore opna for sidan juni.

EU opna for turistreiser frå USA i forkant av sommarsesongen, sjølv om USA framleis har halde grensene sine stengt for alle EU-borgarar.

EU oppdaterer smittekartet sitt annakvar veke, basert på smittenivå i dei enkelte landa.

Førre veke var det over 152.000 nye tilfelle per dag i gjennomsnitt i USA, like mange som på det verste i januar. 85.000 er innlagde på sjukehus, og 1.200 døyr kvar dag av covid-19.

