Alar Karis vart estisk president på andre forsøk

utenriks

I avstemminga tysdag fekk Karis 72 stemmer, medan han berre klarte å sikre seg 63 stemmer dagen før. Det krevst to tredels fleirtal – det vil seie minst 68 av dei 101 parlamentsmedlemmene – for å bli vald.

80 representantar deltok i avstemminga; åtte av dei stemde blankt. Måndag var det seksten blanke stemmer, betydeleg fleire enn dei fem som Karis mangla for å bli president på første forsøk.

Karis, som er direktør for nasjonalmuseumet i Estland, tek over når perioden til Kersti Kaljulaid går ut 10. oktober. Då ho vart vald for fem år sidan, måtte nasjonalforsamlinga overlate oppgåva til eit utvida valkollegium, som får ansvaret for presidentvalet dersom dei to første rundane er resultatlause.

Kaljulaid fekk ikkje nok støtte til å stille som kandidat for ein periode til.

(©NPK)