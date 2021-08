BBCs Moskva-korrespondent kasta ut frå Russland

utenriks

Ifølgje BBC seier russiske tenestemenn at Sarah Rainsford blir utvist for å verne russiske tryggingsinteresser.

Rainsford skriv sjølv at ho har jobba i Russland i 20 år, og at ho byrja å mistenkje at ho var uønskt for eit år sidan då ho berre fekk korte visum.

Då ho var på veg tilbake til Moskva frå Kviterussland, der ho hadde gjort eit kritisk intervju med den omstridde presidenten Aleksandr Lukasjenko, vart ho nekta innreise. Til slutt fekk ho krysse grensa for å hente dei personlege eigedelane sine og reise ut igjen.

Ifølgje Rainsford sa grensevaktene at det var den mektige tryggingstenesta FSB som hadde gitt ordren.

