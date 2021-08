Fleire hundre britiske borgarar framleis i Afghanistan

utenriks

– Det er veldig vanskeleg å komme med eit konkret tal, svarer Dominic Raab på spørsmål frå BBC om kor mange britar og andre som potensielt kunne reise ut, som ikkje er evakuerte etter at Taliban tok makta.

– Det eg kan seie er at når det gjeld britiske borgarar, har vi sikra over 5.000 sidan april, medan nokre få hundre er igjen, seier Raab.

Statsminister Boris Johnson hylla evakueringsoperasjonen som vart avslutta i helga og sa at over 15.000 menneske var flogne i tryggleik dei siste to vekene.

Samtidig får regjeringa skarp kritikk for handteringa si av krisa etter at USA bestemde seg for å avslutte nærværa i Afghanistan 20 år etter invasjonen i 2001. Kritikarane meiner den raske framrykkinga til Taliban og den forhasta tilbaketrekkinga til vestlege styrkar gjer at Afghanistan igjen risikerer å bli ein tilhaldsstad for terroristar. Frykta aukar for at ei regional IS-gruppe kan styrke seg.

