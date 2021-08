Nedslåande tal for potensiell hiv-vaksine

utenriks

Tala frå studien som er gjord på forsøk med vaksinen, viser at han ikkje verna kvinnene som var testpersonar. Studien vart utført i Afrika, sør for Sahara.

Den aktuelle studien blir avslutta, men forskarane held fram med ein separat studie på effekten av vaksinen på menn og transpersonar. Det blir då nytta ein vaksine som er annleis samansett.

Rundt 2.600 kvinner som vart rekna for å ha stor fare for å bli smitta, deltok i studien. Funna antydar at vaksinen gav 25 prosents vern.

Det blir òg utført studiar på potensielle vaksinar i Europa og Amerika, der det er litt andre variantar av hiv som sirkulerer.

Johnson & Johnson har òg utvikla ein koronavaksine ved bruk av vektorteknologi. Bruken av denne er stansa i Noreg, men vaksinen er godkjend i USA og EU.

