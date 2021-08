Regjeringa i Polen ber presidenten erklære krise på grensa

utenriks

Regjeringa vil ha utvida fullmakter til å handtere auke i talet på migrantar ved grensa, skriv Reuters.

Grensevaktene anslår at fleire hundre migrantar har kryssa grensa ulovleg den siste månaden. Polen har starta å byggje eit gjerde langs grensa for å hindre grensekryssingane, som dei meiner president Aleksandr Lukasjenko i Kviterussland legg til rette for som gjengjelding for EU-sanksjonar.

– Situasjonen på grensa er framleis spent. Regimet til Lukasjenko skyv desse menneska over til Polen, Litauen og Latvia i eit forsøk på å destabilisere landa, seier statsminister Mateusz Morawiecki.

