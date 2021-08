Roleg i Kabul etter USAs tilbaketrekking

utenriks

– Byen er stille, seier ein mann som kallar seg Lotfullah og som bur i sentrum av Kabul. Han fortel at dei fleste butikkane i Shahr-e Nau-distriktet er opne, men dei har få kundar.

Nokre få bankar opna filialane sine tysdag morgon, godt og vel to veker etter at Taliban tok over byen og tusenvis av afghanarar stod i kø for å ta ut pengane sine.

Det er få Taliban-krigarar å sjå patruljerande ute i gatene tysdag, dei fleste av dei vaktar i staden offentlege kontor og andre bygningar.

Ein innbyggjar i Dasht-e Barchi-distriktet vest i Kabul fortel at mange skular har opna igjen for første gong sidan Taliban tok makta i landet i midten av august.

(©NPK)