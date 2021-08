Store utfordringar ventar Taliban når dei skal styre Afghanistan

utenriks

Islamistgruppa har nok å ta tak i etter at Kabul fall og dei i praksis har kontroll over eit utarma og diplomatisk isolert land der mange år med konflikt har forsterka dei politiske og sosiale problema.

Nyheitsbyrået AFP har stilt opp fem utfordringar som ventar etter at dei vestlege styrkane har reist.

1. Manglande tillit

Mange afghanarar er skeptiske til Taliban, og det er ikkje utan grunn. Sist gong islamistrørsla hadde makta – frå 1996 til 2001 – styrte dei basert på ei streng tolking av islamsk lov. Kvinner vart nekta utdanning og stengde ute frå offentlege stader, politiske motstandarar vart avretta, og religiøse og etniske minoritetar vart utsette for massakrar.

Denne gongen lovar Taliban eit mjukare regime, som inkluderer rettar for kvinner. Dei har òg lova å utnemne ei inkluderande regjering og har snakka med eit breitt spekter av politiske aktørar, inkludert den tidlegare USA-støtta presidenten Hamid Karzai. Dei har til og med sendt representantar for å snakke med hazarafolket, ein sjiamuslimsk minoritet som vart utsett for brutal vald frå Taliban på 1990-talet.

Kvinner, særleg i byane, er likevel bekymra for å gå ut. Og sjølv om det er mange som kjenner på ei lette fleire stader på landsbygda, der fleire har ønskt ein slutt på den valdelege konflikten, seier mange afghanarar at no er det handling – ikkje ord – som tel.

Den væpna motstanden er heller ikkje heilt over, men ser ut til å halde fram i Panjshirdalen, som tradisjonelt har stått imot Taliban.

2. Økonomisk og humanitær katastrofe

Afghanistan er eitt av det fattigaste landa i verda. Etter at Taliban fall for 20 år sidan, strøymde bistanden inn til landet. I fjor stod hjelp utanfrå for 40 prosent av bruttonasjonalproduktet. Det meste av bistanden er no sett på vent, og kva som skjer vidare, er svært usikkert. Taliban har heller ikkje tilgang til pengar som den afghanske sentralbanken har plassert i USA.

Dette set Taliban i ein knipe når dei skal betale lønn til offentlege tilsette og sørgje for vidare drift av infrastruktur og tenester som vatn, straum og kommunikasjon.

FN har òg åtvara mot ein humanitær katastrofe. I tillegg til at konflikten har forstyrra forsyningane, er landet ramma av alvorleg tørke.

Som opprørarar hadde Taliban rett nok store inntekter, ifølgje FN, men langt mindre enn det som trengst til å halde landet i gang. Etter at dei tok makta, har Taliban òg sikra seg nokre inntektskjelder, som toll kravd inn på grensa, men også dette er berre nok til dekke ein brøkdel av behovet.

3. Hjerneflukt

Det er ikkje berre pengar det kan bli for lite av, også faglært arbeidskraft kan bli ei mangelvare. Mange med kunnskap, erfaring og utdanning byrja å forlate landet då USA sette i gang uttrekkinga si. Blant dei som frykta livet under Taliban – og kunne finne ein veg ut – er byråkratar, lækjarar, ingeniørar, professorar og andre folk med universitetsutdanning.

Taliban ser ut til å vere klar over kva effekt ei sånn hjerneflukt kan ha på økonomien. Ein talsmann bad nyleg faglærde afghanarar om ikkje å reise og sa at landet treng ekspertar som lækjarar og ingeniørar.

4. Diplomatisk isolasjon

Det førre Taliban-regimet var ikkje ein del av det gode selskapet og var nærast isolert frå verdssamfunnet.

Denne gongen ser gruppa ut til å vere meir opptekne av å bli internasjonalt anerkjende, sjølv om dei fleste land har stengt ambassadane sine. Gruppa har kontakt med andre land i regionen – inkludert nabolanda Pakistan, Iran, Russland og Kina – og Qatar, der Taliban har hatt eit politisk kontor i fleire år.

Ingen har anerkjent det nye styret enno, og USA har sagt at legitimitet er noko ein må gjere seg fortent til.

I FNs tryggingsråd ville ikkje Russland og Kina støtte ein resolusjon som kravde at Taliban lét afghanarar forlate landet. Etter at teksten vart mindre skarp mot Taliban, lét dei to landa vere å bruke vetoretten.

5. Terrortrusselen frå IS

Sjølv om opprøret til Taliban er over, og dei no har makta i landet, er det ikkje slutt på terrortrusselen. Ei regional IS-gruppe – kjent som IS-K – har allereie utført eit stort sjølvmordsangrep som kosta langt over 100 menneske livet ved flyplassen i Kabul.

Både Taliban og IS er ekstremistiske sunnimuslimar, men er på ingen måte venner. IS er strengare og meir brutale i tolkinga si av islamsk lov. Dei omtaler Taliban som fråfalne muslimar og lovar å halde fram kampen i Afghanistan.

Det inneber eit rollebyte for Taliban; no må dei forsvare det afghanske folket mot same type angrep som gruppa sine eigne krigar har gjennomført i ei årrekkje.

