Taliban: Ønskjer gode forindelsar til USA

– Gratulerer til Afghanistan, denne sigeren tilhøyrer oss alle, sa Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid på ein slags pressekonferanse på rullebanen på flyplassen i Kabul tysdag morgon.

Få timar tidlegare hadde den siste amerikanske soldaten forlate Afghanistan etter ein 20 år lang militæroperasjon.

– Vi ønskjer å ha gode forbindelsar med USA og verda. Vi ønskjer gode diplomatiske forbindelsar med dei alle, la Mujahid til.

Han sa vidare at ei islamsk regjering no skal opprettast i Afghanistan og at «makta no er i afghanaranes hender».

(©NPK)