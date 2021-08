Taliban: USAs nederlag er ein lærepenge for andre

utenriks

– Gratulerer til Afghanistan, denne sigeren tilhøyrer oss alle, sa Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid på ein slags pressekonferanse på rullebanen på flyplassen i Kabul tysdag morgon.

Få timar tidlegare hadde den siste amerikanske soldaten forlate Afghanistan etter ein 20 år lang militæroperasjon.

– Vi ønskjer å ha eit godt forhold til USA og verda. Vi ønskjer gode diplomatiske samband med dei alle, la Mujahid til.

Samtidig sa han at nederlaget til USA er ein kraftig lærepenge for andre som invaderer og for framtidige generasjonar.

– Dette er òg ein lærepenge for verda.

Mujahid sa vidare at ei islamsk regjering no skal opprettast i Afghanistan og at «makta no er i afghanarane sine hender».

