Taliban feirar – har full kontroll i Kabul

utenriks

– Gratulerer Afghanistan, denne sigeren tilhøyrer oss alle, hevda Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid på flyplassen tysdag morgon.

USAs siste soldatar i Afghanistan drog med det siste amerikanske flyet frå Kabul rundt midnatt. Dermed hadde islamistane full kontroll i den afghanske hovudstaden.

Mujahid sa at verda no bør ha lært ei lekse. Han sikta spesielt til eventuelle andre som måtte vurdere å invadere Afghanistan.

Samtidig lova han at Afghanistan ikkje vil isolere seg frå verda.

– Vi ønskjer eit godt forhold til USA og resten av verda. Vi ønskjer gode diplomatiske samband med alle.

Stille i sentrum

I Kabul sentrum var det roleg etter at dei siste vestlege soldatane forlét byen. Det var, etter seiande, ikkje mange Taliban-krigarar å sjå i gatene.

– Byen er stille, sa Lotfullah, som bur i sentrum, til nyheitsbyrået DPA.

Han fortalde at dei fleste butikkane i bydelen Shahr-e Naud var opne, men at det var få kundar.

Nokre få bankar opna filialane tysdag morgon, godt og vel to veker etter at Taliban tok over byen og tusenvis av afghanarar stod i kø for å ta ut pengane sine.

På flyplassen gjekk Taliban-krigarane rundt og sjekka forholda. Noko av det siste amerikanarane gjorde, var å øydeleggje mange fly, helikopter og køyretøy som dei var nøydde til å sette igjen.

Også rakettforsvarssystemet C-Ram, som skaut ned rakettar skotne mot flyplassen av IS måndag, vart øydelagde.

Øydela fly og helikopter

Så mange som 73 luftfartøy vart gjorde ubrukelege på flyplassen, ifølgje den amerikanske generalen Kenneth McKenzie.

Det same gjaldt 27 humvee-køyretøy og rundt 70 pansra personellkøyretøy av typen mrap – som kan koste opptil 1 million dollar per stykk.

På flyplassen var det framleis hundrevis av meter med piggtråd, sett opp for å hindre desperate afghanarar som håpa å komme seg ut av landet. På piggtråden sat tøybitar frå kleda til nokre av dei som prøvde å klatre over.

Fleire tital bilar låg velta over på sidan, også dei brukt som ein barriere mot afghanarar som ville rømme landet og komme seg bort frå Taliban.

Men Taliban-leiarane forsikrar at innbyggjarane ikkje har noko å frykte.

– Eg håpar de er svært forsiktige i møte med nasjonen, sa talsmann Zabiullah Mujahid i ein tale til Talibans elitestyrkar på flyplassen.

– Gud er størst! svarte krigarane i kor.

Ingen kontroll

Sidan Taliban tok over Kabul 15. august, har over 120.000 menneske vorte evakuerte ut av Afghanistan. Ved hjelp av sivile og militære fly som har gått i skytteltrafikk, har USA og andre vestlege land henta ut eigne borgarar, lokalt tilsette og familiane deira.

Inne i terminalen låg tysdag mange koffertar, klede og sko strødde ut over golvet, tilsynelatande etterlatne i kaoset då dei siste reisande forlét bygningen.

Ute ved den austre porten til flyplassen prøvde ei handfull afghanarar framleis å komme seg inn, i håp om å komme seg på eit fly ut av landet. Men etter den amerikanske tilbaketrekkinga er flyplassen inntil vidare ute av drift.

På veg ut åtvara det amerikanske militæret pilotar om at ingen lenger hadde kontroll over flytrafikken og at ingen flyplasstenester lenger var operative.

USAs fungerande ambassadør Ross Wilson og generalmajor Christopher Donahue var dei siste som gjekk om bord i det siste amerikanske flyet ut av Kabul.

