Taliban har teke kontroll over flyplassen i Kabul

– Gratulerer Afghanistan, denne sigeren tilhøyrer oss alle, sa talsmann Zabiullah Mujahid for Taliban etter at flyplassen var forlaten av dei amerikanske styrkane tysdag morgon.

Køyretøy køyrde fram og tilbake på rullebanen. Væpna talibankrigarar gjekk gjennom hangarane der sju amerikanske CBH-46 transporthelikopter som det amerikanske utanriksdepartementet hadde brukt under evakueringa, men forlate ubrukelege, stod igjen.

Etterpå kryssa leiarar for Taliban rullebanen symbolsk, flankert av soldatar frå elitetroppane til opprørarane.

– Ønskjer gode forhold

Mujahid sa at Talibans siger burde vere ei åtvaring til andre, men la til at Taliban ikkje vil isolere seg frå verda

– Vi ønskjer eit godt forhold til USA og resten av verda. Vi ønskjer gode diplomatiske samband med alle, sa Mujahid.

Talibankrigarane la dei kvite flagga sine over barrierar på flyplassen medan andre vakta den sivile sida av flyplassen.

Ingen kontroll

Sidan 14. august, då Taliban tok Kabul, har over 120.000 menneske vorte evakuerte ut av Afghanistan. Ved hjelp av sivile og militære fly som har gått i skytteltrafikk for å hente ut eigne borgarar og lokalt tilsette og familiane deira, har USA og dei allierte styrkane frakta ut flest mogleg før fristen gjekk ut ved midnatt.

Inne i terminalen låg fleire titals koffertar, klede og sko strødd ut over golvet, tilsynelatande etterlatne i kaoset då dei siste reisande forlét bygningen.

Ute ved den austre porten til flyplassen prøvde ei handfull afghanarar framleis å komme seg inn, i håp om ein flytur. Etter den amerikanske uttrekkinga flyg ingen kommersielle flyselskap til flyplassen, og det var tysdag uklart kven som skal overta styringa av luftrommet i landet.

På veg ut åtvara det amerikanske militæret pilotar om at flyplassen var ukontrollert, at ingen hadde kontroll over flytrafikken og at ingen flyplasstenester lenger var operative.

