Afghanarar som hjelpte britane, får permanent opphald

Avgjerda, som vart kunngjord av innanriksdepartementet onsdag, inneber òg uavgrensa tilgang til å jobbe, melder Sky News. Afghanarane vart opphavleg tilbodne opphald i fem år.

Fleire tusen flyktningar som har hjelpt britane, har komme til landet under evakueringa frå Afghanistan dei siste vekene. Rundt 8.300 av vel 15.000 evakuerte kvalifiserer til pakken departementet har lagt fram.

I tillegg til varig rett til å bu og jobbe i Storbritannia, får òg dei som kjem frå Afghanistan, tilbod om covid-19-vaksine.

Den britiske regjeringa stadfestar òg overfor AFP at dei er i gang med samtalar med Taliban om trygg utreise for dei britane som framleis er i Afghanistan. Tidlegare i veka sa utanriksminister Dominic Raab at det er snakk om nokre hundre personar.

