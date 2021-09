Afghanske kjelder til BBC: Taliban står bak drap og hemnaksjonar

utenriks

Fleire gonger har Talibaleiarane lova amnesti til borgarane i landet. Bodskapen er at alle er tilgitt og at ingen treng å vere redde for hemnaksjonar – heller ikkje dei som tidlegare kjempa mot islamistane.

Men fleire afghanske kjelder seier til BBC at hemnaksjonar likevel går føre seg. Fleire tidlegare leiarar i politiet og medlemmer av spesialstyrkane har etter seiande vorte drepne av Taliban.

– Taliban har ikkje slutta å drepe etter at dei kom til makta, seier ein tidlegare soldat i dei afghanske spesialstyrkane som framleis er i landet.

– Henta ut og skotne

Den ikkje namngitte kjelda hevdar at Taliban for nokre dagar sidan drap tolv medlemmer av spesialstyrkane i Kandahar og tre soldatar i Jalalabad.

– Dei var nære venner av meg, og eg var i kontakt med dei. Taliban henta dei ut av heimane deira og skaut dei, seier den tidlegare soldaten som sjølv har gått i dekning saman med familien.

Fleire kjelder seier til BBC at Taliban-krigarar førre veke drap to tidlegare politileiarar: Haji Mullah Achakzai, tryggingsdirektør i provinsen Badghis, og Ghulam Sakhi Akbari, som hadde same stilling i provinsen Farah.

På nettet finst det eit videoopptak som etter seiande viser Achakzai, bakbunden og med bind før auga, før han blir skoten.

– Mange rykte

BBC skriv at det ikkje har vore mogleg å få noka uavhengig stadfesting av opplysningane frå dei afghanske kjeldene. Leiinga i Taliban har fleire gonger avvist at dei står bak hemndrap.

Men også det norske forsvaret har fått tilgang til liknande opplysningar. Få dagar etter Kabuls fall kom det meldingar om at medlemmer av spesialpolitistyrken CRU – som i ei årrekkje vart trena av norske styrkar – var tekne til fange av Taliban og drepne.

– Vi veit ikkje om dette er riktig. Det er ikkje stadfesta. Det er mange rykte no, sa sjefen for dei norske spesialstyrkane, Torgeir Gråtrud, til NRK for nokre dagar sidan.

Fleire afghanarar seier til avisa Daily Mail at dei har fått brev med truslar frå Taliban festa til inngangsdørene sine. Mottakarane får visstnok beskjed om at dei vil bli funne og drepne om dei ikkje overgir seg slik at dei kan verta stilte for retten.

Sprikjande opplysningar

Medan somme afghanske kjelder fortel om drap gjort av Taliban, har andre skildra rolege og forholdsvis normale forhold i hovudstaden Kabul.

Leiinga i Taliban har bede høgt utdanna om ikkje å rømme til utlandet, men heller bli igjen og bidra til å byggje opp att Afghanistan.

The New York Times siterer afghanske kjelder som fortel om folk som har vorte tekne til fange og i nokre tilfelle etter seiande drepne av Taliban. Men omfanget av slike hendingar er uklart.

Om leiinga i Taliban har gitt grønt lys til hemnaksjonar, er òg usikkert. Patricia Gossman i Human Rights Watch seier det er mogleg at det dreier seg om enkeltpersonar som hemnar seg.

Ein tidlegare afghansk tenestemann seier til The New York Times at det er for tidleg å seie om det er snakk om enkelthendingar eller aksjonar styrt av Talibanleiinga.

