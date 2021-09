Dansk støtte til afghansk flykorridor

utenriks

Danmark er det første landet til å støtte initiativet, skriv dansk UD i ei pressemelding. Formålet er at dei hardast ramma områda i landet skal kunne få humanitær bistand.

Talibans veg mot makta har mellom anna ført til at kommersielle fly til landet har stoppa opp, og at grensa har vorte stengd. Det har gjort det vanskeleg for nødhjelpa å nå fram.

– Talibans maktovertaking har drastisk endra situasjonen og også skapt uvisse om vilkåra for nødhjelp, seier Danmarks utanriksminister Flemming Møller Mortensen.

– Med bidraget er Danmark med på å sikre humanitær tilgang og betre tryggleiken for dei mange dedikerte nødhjelpsarbeidarar i Afghanistan, seier han vidare.

Ifølgje sjef David Beasley i FNs matvareprogram (WFP) vil bidraget gjere det mogleg for rundt 160 humanitære organisasjonar å halde fram arbeidet i Afghanistan.

