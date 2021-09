Danske nattklubbar opnar igjen – ventar fylte dansegolv

utenriks

– Vi har ei forventning om at gjestene våre har sakna det og gler seg til å komme tilbake. Det ser vi òg på reservasjonane vi har fått inn, seier Lars Børsting i Rekom Group, som driv over 100 barar og nattklubbar, mellom anna Heidi's Bier Bar.

– Vi ser at nattelivet kjem tilbake og at det er eit behov blant folk for å vere sosiale igjen. Det har vorte veldig tydeleg kor viktig det er å ha eit pustehol og kunne gå på byen og slappe av og vere saman med venner, seier Børsting.

Også pubkjeda Old Irish Pub er glad for at dei siste avgrensingane ryk.

– Vi kunne halde ope i sommar, men berre til klokka 2. Det har vore litt som å køyre bil med handbrekket på, men no kan vi setje inn fjerde og femte gir, seier direktør Peder Blak.

– Vi er ein festpub der vaksne kan møtast. At dansegolva er opne, er eit godt symbol på at vi er fri frå restriksjonane, legg han til.

Ein restriksjon står rett nok att: Dei som vil feste ut i natta, må kunne vise gyldig koronapass fram til 10. september.

Mange andre stader i Danmark – mellom anna hos frisørar og restaurantar – blir kravet om koronapass oppheva onsdag.

