Framleis vaksine-nei frå kvar femte amerikanar

20 prosent som seier nei til vaksine i Axios-Ipsos-målinga, er det lågaste talet sidan målinga byrja å inkludere spørsmål om vaksinen i april.

Fleire faktorar blir trekte fram som ei mogleg forklaring til den minkande skepsisen, mellom anna at fleire arbeidsgivarar stiller krav om vaksinasjon, at deltavarianten gir aukande smitte og at vaksinen til Pfizer nyleg fekk full godkjenning.

Rundt 72 prosent av dei som kvalifiserer til vaksine, har fått minst éin dose, ifølgje det amerikanske smittevernbyrået CDC.

Delen som seier dei vil vaksinere barna, aukar òg. 68 prosent seier barna deira anten har fått minst éin dose eller vil ta vaksinane når dei kvalifiserer.

(©NPK)