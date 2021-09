Ida kan utløyse den største orkan-rekninga i historia

utenriks

Fire personar er stadfesta omkomne som følgje av herjingane til Ida, men dødstalet er venta å stige.

I delstatane Louisiana og Mississippi er arbeidet framleis i gang med å få oversikt over omfanget.

– Det er sannsynleg at dei økonomiske kostnadene kan bli høgare enn det orkanen Katrina stod for, seier Petteri Taalas, leiar for FNs meteorologiorganisasjon (WMO).

Taalas viser til at Ida slo ut straumforsyninga til over 1 million straumabonnentar i Louisiana.

Det er 16 år sidan Katrina trefte den same delen av landet og forårsaka omfattande øydeleggingar. Katrina øydela store delar av New Orleans og tok livet av meir enn 1.800 menneske og har vorte rekna som den mest kostbare vêr-relaterte katastrofen i verda til no.

Taalas meiner det vil ta minst éin månad før ein har full oversikt og kan leggje fram eit estimat over kostnadene knytte til Ida.

Mami Mizutori, som leier FNs kontor for kriserisikoreduksjon, trur òg at Ida-rekninga blir stor.

– Det økonomiske tapet kjem absolutt til å bli ganske så stort, men den gode nyheita er at dødelegheita har vore svært, svært låg, og det er fordi New Orleans og Louisiana har investert i førebygging, seier ho.

Etter Katrina vart det investert om lag 125 milliardar kroner til bygging av flaummurar og dike som del av eit nytt system for å redusere øydeleggingar frå kommande ekstremvêr.

