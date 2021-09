Nasjonalmuseet i Finland leverte tilbake samisk kulturarv

utenriks

Rundt 2.200 objekt som har utgjort samlinga er førte attende til det samiske museet Siida i kommunen Enare, som grensar til Kautokeino, Karasjok og Sør-Varanger.

– Vi veit at desse objekta og tilbakeføringa deira har stor betydning for det samiske samfunnet. Dette er ein kulturell høgtidsdag for oss alle, seier Finlands kultur- og vitskapsminister, Antti Kurvinen.

I samband med tilbakeføringa av kulturarv skal det vere ei eiga utstilling på det finske nasjonalmuseet i samarbeid med det samiske museet og representantar frå det samiske samfunnet i Finland.

