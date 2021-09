Oljeflak driv vekk frå Kypros

utenriks

Tysdag kveld var oljeflaket om lag 7 kilometer frå den kypriotiske kysten, ifølgje CNN. Det var då i ferd med å nå halvøya Karpaz lengst nordaust på øya. Redningsarbeidarar la ut lensar i håp om å stanse sølet på veg mot kysten, og Tyrkia har sendt to skip for å hjelpe til.

Onsdag var tonen frå nordkypriotiske styresmakter meir positiv etter at vinden hadde dreidd og byrja å føre olje vekk frå kysten.

Vaktsemd

– Vêrforholda held fram med å vere til vår fordel. Det er ingen problem i sjøen hos oss no, seier statssekretær for turisme og miljø, Sehan Aktunc, ifølgje AFP.

Han seier samtidig at det er viktig å vise vaktsemd i alle fall fram til fredag, i tilfelle vinden snur igjen. Saman med andre tenestemann påpeikar han òg at livet i havet framleis er trua fordi noko av olja har byrja å stivne og søkke mot botnen av Middelhavet.

Også sør for delelinja skaper olja bekymringar. Tenestemenn i republikken Kypros, den internasjonalt anerkjende staten som kontrollerer den sørlege delen av øya, seier det er oppdaga spor av olje omtrent 30 nautiske mil – rundt 55 kilometer – frå kysten.

Førre veke opplyste syriske styresmakter at ein oljetank med 15.000 tonn drivstoff hadde leke sidan 23. august ved eit kraftverk i kystbyen Baniyas, men at utsleppet no er under kontroll. Satellittbilete frå Orbital EOS viser at flaket dekkjer rundt 800 kvadratkilometer, eit område på storleik med storbyen New York.

Manglar kapasitet

Bilete i sosiale medium har den siste veka vist oljeutslepp i syriske kystområde ved Baniyas og Jableh, og lokalbefolkninga har åtvara om mogleg fare for liv i havet. Ein innbyggjar i Baniyas seier til CNN at store delar av kysten har vorte forureina.

– Folk trong ikkje dette. Det er allereie vanskeleg å leve her og dette rører ved livsgrunnlaget for mange familiar som no mistar inntekt, seier innbyggjaren.

– Regjeringa sende berre ut mannskap med svampar og vasslangar. Dei har ikkje kapasitet til å handtere dette. Ein kan ikkje reingjere sjøen med svampar, seier vedkommande vidare.

(©NPK)