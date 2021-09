Opposisjonen i Venezuela bryt valboikott

utenriks

I ei fråsegn heiter det at partiet stiller kandidatar ved ordførar- og guvernørvala i november, men det blir påpeika at dette ikkje betyr at dei trur at vala blir frie og rettferdige.

– Vi meiner likevel at dei er ei nyttig slagmark for å styrkje medborgarskapet og bidra til ei ordentleg løysing på den alvorlege krisa i landet vårt: frie val på president og nasjonalforsamling, heiter det i uttalen.

MUD boikotta valet i 2018, då president Nicolás Maduro vart attvald. Valet er omstridd, og blir av ei rekkje land rekna som ugyldig.

Opposisjonsleiar Juan Guaidó erklærte seg i januar 2019 som Venezuelas president, og fleire land, mellom dei USA, Storbritannia, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike og Spania, anerkjende han som den rettmessige leiaren i landet. Noreg følgde ikkje etter.

Regjeringa og opposisjonen er i desse dagar i samtalar.

Maduros framtid er ikkje tema for forhandlingane, men Guaidó vil ha garantiar frå regjeringa om eit ryddig val og lauslating av politiske fangar.

USA, Canada og EU har sagt at dei kan vere villig til å revurdere sanksjonane om forhandlingane fører til «meiningsfull framgang».

Noreg, som meklar mellom partane, kalla det første møtet konstruktivt. Dei møtest igjen 3.–6. september.

(©NPK)