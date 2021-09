Politifolk tiltalt for drap i Colorado

utenriks

23 år gamle Elijah McClains død for to år sidan fekk stor omtale under Black Lives Matter-protestane etter drapet på George Floyd i Minneapolis.

Politifolka stoppa McClain medan han roleg spaserte langs ei gate i Aurora etter at nokon ringde 911 for å melde om ein mistenkjeleg mann.

McClains siste ord – «Eg er berre annleis» – er gitt att av kjendisar og skrive ut på plakatar under protestane der folk kravde at dei ansvarlege skulle stillast til ansvar. McClain blir beskrive som ein snill mann som heldt seg for seg sjølv.

Guvernør Jared Polis vedtok i fjor ny etterforsking etter at påtalemakta året før kom til at det ikkje var mogleg å ta ut tiltale fordi det var uklart korleis McClain døydde.

Justisministeren i delstaten Phil Weiser seier at meir bevismateriale kan hentast ut når ein storjury no har teke ut tiltalar.

Kameraa til politiet viser at dei konfronterte McClain fordi han såg mistenkjeleg ut. Deretter blir kameraa slått av medan McClain blir lagt i bakken.

Han kan framleis høyrast medan han klagar over at han ikkje får puste, og seier han berre er annleis og var på veg heim frå butikken. Ambulansearbeidarar kjem seinare til og gir han ein kraftig dose ketamin. Fem minutt seinare sluttar han å puste, og seks dagar seinare døyr han på sjukehus.

